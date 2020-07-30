Уральские регионы рискуют потерять 15 миллионов из-за IT-маневра

Эксперты полагают, что в худшем случае регионы недополучат 25—30 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Регионам решили не компенсировать выпадающие из-за маневра в IT-отрасли доходы. Ежегодные потери бюджетов субъектов из-за снижения ставки по налогу на прибыль оцениваются в 15 млрд рублей. О серьезных утечках финансов уже заявили в Свердловской области и Пермском крае. Об этом заявил участник совещаний по реформе для технологических компаний.

В правительстве РФ объяснили нежелание возмещать потери из-за снижения ставки по налогу тем, что ощутят последствия IT- маневра только самодостаточные регионы. По мнению властей, они вполне могут обойтись без компенсаций.

«Мы ведем мониторинг сбалансированности региональных бюджетов и по мере необходимости оказывают субъектам финансовую поддержку», — пояснили «Известиям» в Минфине РФ.

Часть регионов согласилась с позицией министерства. В частности, в ЯНАО, Ленинградской области и Республике Марий Эл заявили, что доходы от потенциально попадающих под маневр невелики. В некоторых субъектах ответили нейтрально, однако часть регионов считает потери ощутимыми. Например, в Пермском крае их оценили в 40-300 миллионов рублей, в Свердловской области предположили, что потери составят 300 млн рублей, в республике Карелия — 160 млн. Эксперты считают, что в реестре получателей льгот окажется не более трети или четверти от формально технологических компаний, поэтому регионы в худшем случае недополучат 25—30 млрд рублей.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о налоговом манёвре в IT-отрасли, напоминает RT. Согласно закону, для предприятий, работающих в IT-сфере, устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, а ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, обнуляется. Для IT-компаний начиная с 2021 года и на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%.

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