«Брусника» нашла способ пережить кризис

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Опрошенные URA.RU эксперты считают. что компания подстраиваются к последствиям экономического кризиса Фото: «Брусника. Строительство и Девелопмент»
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Экономический кризис 2020

Компания «Брусника. Специализированный застройщик» (владелец — экс-депутат думы Тюмени Алексей Круковский) ликвидирует шесть подконтрольных организаций, путем присоединения к основной компании. Данные опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Опрошенные URA.RU эксперты считают. что компания подстраивается к реалиям экономического кризиса.

«Реорганизовать ООО „Брусника“. Специализированный застройщик» в форме присоединения к Обществу ООО «Брусника. Сервис Тюмень» (Тюмень), ООО Специализированный застройщик «Новин квартал» (Тюмень), ООО «Фюртюм» (Тюмень), ООО «Брусника. Проектирование» (Екатеринбург), ООО Специализированный застройщик «Зеленый район „Пшеница“ (Новосибирск), ООО „Европейский берег“ (Новосибирск)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Брусники» URA.RU сообщили, что информация о закрытии дочерних структур некорректна. «Девелопер приступил к плановой реорганизации, присоединяя проектные региональные компании и встраивая их в филиальную сеть. Это обычная процедура, связанная с оптимизацией управления и повышением прозрачности», — уточнили там. В компании уточнили, что изменения связаны со стремлением «Брусники» к простой и понятной структуре для кредиторов и инвесторов.

По мнению экономиста Виталия Калугина, компания проводит правильную политику в период экономического кризиса. «В условиях, когда на рынке происходит стагнация, а в связи с пандемией девелоперы чувствуют себя не очень хорошо, оптимизировать структуру управления, а холдинговые компании подвести под единую крышу — это самое оптимальное решение. „Брусника“ активно присутствует на облигационном рынке, а инвесторы любят прозрачную структуру управления большими капиталами. Кредиторы также ценят прозрачность денежных потоков. А если в структуре есть какие-то непонятные ООО, то возникают вопросы и доверие снижается», — уточнил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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