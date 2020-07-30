«Яблочники» не будут судиться в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» не будет подавать в суд на облизбирком за отказ в регистрации на выборах в заксобрание области. Как сообщил URA.RU руководитель отделения Ярослав Щербаков, в партии ждут, что их жалобу лично рассмотрит в Москве председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. 31 июля челябинцам сообщили, что жалоба от них в ЦИК поступила.

«Мы сегодня говорили с ЦИК РФ и лично с Памфиловой. Нам сообщили, что наша жалоба к ним поступила, — рассказал URA.RU Щербаков. — Сегодня об этом из Москвы сообщили в облизбирком. Заседание в ЦИК по нашей жалобе должно состояться 4 августа. Мы примем в нем участие. Памфилова пообещала, что будет перепроверена каждую подпись».

Ранее на заседании ЦИК РФ Памфилова, обращаясь к челябинским «яблочникам» заявила, что такие вопросы надо решать в суде. В партии собирались подавать бумаги в областной суд, но до сих пор этого не сделали. «Если мы подадим в суд, будет приостановлено рассмотрение нашей жалобы в ЦИК РФ, — заявил URA.RU Щербаков. — Если нашу жалобу отклонят, тогда подадим в суд. У нас будет десять дней для этого». В этом случае в суд надо подавать уже в Москве, на ЦИК РФ.

В облизбиркоме URA.RU подтвердили, что готовят бумаги по спискам «Яблока» для ЦИК. Поводом для отказа партии в регистрации списков на выборах в ЗСО стало большое количество брака в подписных листах. От сбора подписей за одномандатников в «Яблоке» отказались.

К выборам в ЗСО допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива». Жители выберут 60 депутатов, половину по партийным спискам. Выборы пройдут с 11 по 13 сентября.