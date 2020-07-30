Здание старейшего техникума ЯНАО сносят ради парковки

Ямальский полярный агроэкономический техникум лишится старого корпуса Фото: ypat-salekhard.ru

В Салехарде сносят здание Ямальского полярного агроэкономического техникума, который является старейшим в регионе. Строение на улице Республики, где располагались кабинеты техникума, уберут ради автопарковки. Об этом рассказали в администрации столицы ЯНАО.

«Уже несколько лет аварийное здание закрыто и постепенно разрушается. Городскими властями принято решение о сносе строения и организации на его месте автомобильной парковки», — пояснили в пресс-службе мэрии. Снос запланирован на ближайшее время. Работы должны завершиться до ноября.

По условиям контракта, зеленую зону возле техникума должны обязательно сохранить. Также из сквера, прилегающего к территории, перенесут мемориал жертвам политических репрессий. Его новое место впоследствии выберут жители Салехарда.

С учебного года 2018-2019 техникум проводит занятия в другом здании. Сейчас он располагается также по улице Республики, но в двух кварталах от прежнего места. Получить комментарий руководства техникума о сносе старого корпуса на момент публикации URA.RU не удалось, в учебном заведении не ответили на звонки корреспондента.

Ямальский полярный агроэкономический техникум — одно из старейших учебных заведений ЯНАО. Он был основан в 1935 году, в марте техникум отметил свое 85-летие. За годы работы он несколько раз менял название. Изначально был оленеводческим техникумом, затем его переименовали в зооветеринарный техникум (ЗВТ). В 2005 году техникум получил свое нынешнее имя.

В 2016 году заведение оказалось в центре скандала о мошенничестве. Сергея Бубенщикова, занимавшего на тот момент пост директора Ямальского полярного агроэкономического техникума, подозревали в махинациях с финансовыми документами. По данным источников URA.RU, по делу было проведено более 40 обысков.