Следователи выясняют обстоятельства убийства рэпера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи задержали жену расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Ее подозревают в убийстве супруга. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Санкт-Петербургу.

«По подозрению в совершении [убийства и расчленения] задержана супруга потерпевшего 1984 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что на месте преступления были изъяты нож, разделочная доска и пластиковый таз. Следователи выясняют обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105.1 «убийство».

Ранее сообщалось, что в петербургской квартире обнаружили части тела 29-летнего рэпера Александра Юшко, известного по своим выступлениям на Versus Battle под псевдонимом «Энди Картрайт». В полицию о трупе заявил адвокат жены рэпера Марины. По его словам, Энди Картрайт скончался четыре дня назад от передозировки наркотиков.

Жена погибшего решила избавиться от трупа. Свой поступок Марина объяснила желанием оградить мужа от славы наркомана. Энди Картрайт выступал на Versus Battle. Ему было 30 лет, передает телеканал 360.

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