Регион УрФО достигнет цели, поставленной перед всей Россией

Мусоросортировочный завод в Тюмени — один из примеров успешной реализации нацпроекта «Экология» в регионе Фото: Дмитрий Чистопрудов © URA.RU

Тюменская область станет первым регионом России, который достигнет одной из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в указе о национальных целях развития, определивших новую стратегию до 2030 года. Такой прогноз сделал руководитель «Тюменского экологического объединения» («ТЭО») Константин Фрумкин.

Речь идет о национальной цели развития «комфортная и безопасная среда для жизни», реализация которой предполагает «создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей их сортировку в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза». В России вплотную к выполнению такой задачи пока что приблизился только один регион — Тюменская область.

«К достижению целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, Тюменская область идет уже несколько лет. В следующем году регион будет соответствовать всем необходимым требованиям. Такой показатель, как сортировка твердых коммунальных отходов, в 2021 году составит 100%. Сейчас важно запустить проект по компостированию органики, что позволит сократить практически в два раза объемы захоронения мусора на полигонах. На тюменском МСЗ уже можно получать в промышленных масштабах сырье для производства технического грунта (сертификаты уже получены — прим.ред.), что обеспечит материалами будущий участок компостирования. В этом году начнется проектирование. С областным правительством в рамках рабочих совещаний по данному вопросу мы в диалоге. Реализация проекта позволит полностью выполнить задачи, поставленные президентом в указе о национальных целях развития», — прокомментировал руководитель «ТЭО» Константин Фрумкин.

Он также добавил, что еще до старта реформы все понимали необходимость сохранить на рынке компании, которые ранее занимались транспортированием отходов — в том числе и малый бизнес. «Реформа по обращению с ТКО — это не передел рынка, это именно создание инфраструктуры по обращению с отходами, которая включает в себя транспортирование, обработку и непременно переработку отходов. Практически все компании, которые раньше присутствовали на рынке — продолжают свою работу, а мы — создаем для этого необходимую инфраструктуру в регионе», — отметил Фрумкин.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область стала первым регионом в России, где полноценно стал реализовываться нацпроект «Экология». В 2018 году «ТЭО» открыло под Тюменью один из крупнейших мусоросортировочных заводов в стране. В 2019 году администрация президента России отметила успехи региона и «ТЭО» в реализации реформы по обращению с отходами.