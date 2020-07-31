Жители Хабаровска три недели выходят на митинги

Митингующие требуют проведения суда присяжных для Фургала в Хабаровске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Протесты в регионе идут 21 день подряд.

«Митингующие вышли к зданию правительства в Хабаровске вечером 31 июля», — сообщает журналист. По его словам, большинство митингующих — молодежь. Они скандируют лозунги «Я, мы, Фургал», «Хабаровск, выходи» и требуют проведения суда присяжных для Фургала в Хабаровске.

«Народу немного, человек 150—200, полиция не вмешивается, агрессии нет», — рассказал очевидец. Колонна начинает шествие от здания правительства, спускается к набережной Амура, а затем снова поднимается к начальной точке. Сотрудники ДПС требуют уйти с проезжей части, потому что митингующие затрудняют движение.

Также одиночные пикеты проводила молодежь партии «Справедливая Россия». Они держали плакаты «Я, мы, Хабаровск». URA.RU направило официальный запрос в управление МВД России по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае с 11 июля идут митинги из-за ареста теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Врио главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Одной из первых его инициатив на посту стало снижение тарифов на тепло. 23 июля Михаил Мишустин пообещал выделить Хабаровскому краю дополнительные 1,3 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов.

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