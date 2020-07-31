Росгвардейцев обяжут представляться

Сотрудник Росгвардии может не представляться, если необходимо срочно предотвратить преступление Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники Росгвардии, обращаясь к гражданам, должны будут представиться и предъявить удостоверение. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Сотрудник войск национальной гвардии должен назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение», — говорится в документе. Отмечается, что только после этих действий росгвардеец может назвать цель обращения. При задержании он обязан назвать причину и разъяснить права и обязанности гражданина. В документе говорится, что сотрудник войск может не делать всего этого, если необходимо срочно предотвратить преступление.

Ранее эти обязанности не распространялись на сотрудников Росгвардии. Их исполняли только полицейские.

Информация о том, что силовиков обяжут представляться, появилась 15 июля. Соответствующие поправки Госдума внесла в закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», пишет РАПСИ . Данные требования не распространяются на сотрудников ОМОНа и СОБРа, участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму, передает телеканал 360.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.