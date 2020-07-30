Московские ревизоры проверили выборы пермского губернатора

Избирательная кампания в Пермском крае по выборам губернатора идет без нарушений. Такой вывод сделал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Эксперт находится с двухдневным визитом в регионе, где проверяет, как идет предвыборная кампания.
Брод, в частности, заявил, что в ходе сбора подписей кандидатами в губернаторы случаев давления на избирательные штабы и угроз в отношении муниципальных депутатов не зафиксировано. Его слова приводит агентство РАПСИ.
Сегодня рабочая группа избиркома Пермского края проверила подписи в поддержку кандидатов на кресло главы региона. По итогам проверки стало известно, что основной конкурент врио губернатора края Дмитрия Махонина на предстоящих выборах, бизнесмен Александр Репин, не примет участия в выборах. Он не смог собрать достаточное количество подписей муниципальных депутатов и таким образом пройти муниципальный фильтр.
Достаточное количество действительных подписей в крайизбирком предоставили кандидаты Дмитрий Махонин (самовыдвиженец), Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР) и Евгений Козлов («Патриоты России»). Процедура регистрации кандидатов должна завершиться до конца следующей недели. Выборы главы Пермского края состоятся в период с 11 по 13 сентября.
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