30 июля 2020
29 июля 2020

Московские ревизоры проверили выборы пермского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная изменению избирательного законодательства. Москва, брод александр
Александр Брод проверил ход предвыборной кампании в Пермском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Избирательная кампания в Пермском крае по выборам губернатора идет без нарушений. Такой вывод сделал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Эксперт находится с двухдневным визитом в регионе, где проверяет, как идет предвыборная кампания.

Брод, в частности, заявил, что в ходе сбора подписей кандидатами в губернаторы случаев давления на избирательные штабы и угроз в отношении муниципальных депутатов не зафиксировано. Его слова приводит агентство РАПСИ.

Сегодня рабочая группа избиркома Пермского края проверила подписи в поддержку кандидатов на кресло главы региона. По итогам проверки стало известно, что основной конкурент врио губернатора края Дмитрия Махонина на предстоящих выборах, бизнесмен Александр Репин, не примет участия в выборах. Он не смог собрать достаточное количество подписей муниципальных депутатов и таким образом пройти муниципальный фильтр.

Достаточное количество действительных подписей в крайизбирком предоставили кандидаты Дмитрий Махонин (самовыдвиженец), Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР) и Евгений Козлов («Патриоты России»). Процедура регистрации кандидатов должна завершиться до конца следующей недели. Выборы главы Пермского края состоятся в период с 11 по 13 сентября.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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