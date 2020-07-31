Челябинец, зарезавший жену на глазах у детей, объяснил поступок

Челябинец, который расправился со своей женой на глазах собственных детей, совершил преступление из-за ревности. Об этом он рассказал во время судебного заседания. По словам молодого человека, супруга изменила ему с лучшим другом.
«Да, она призналась (в измене) перед тем, как я ее убил», — цитирует мужчину РЕН ТВ. Он добавил, что «очень сильно любит свою жену».
Трагедия произошла возле деревни Алексеевка в Челябинской области, когда семья направлялась к зубному врачу вместе с двумя маленькими дочерьми. В приступе ревности мужчина начал наносить жене удары охотничьим ножом, после чего перерезал горло жертве, пишет Nation News. Малолетние дочери семейной пары были переданы матери убитой женщины.
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