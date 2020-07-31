При взрыве на АЗС в Краснодарском крае пострадали 6 человек

Все пострадавшие находятся в больнице
При взрыве на АЗС в селе Васюринская в Краснодарском крае травмы получили шесть человек. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС.
«В результате пожара на автогазозаправочной станции в станице Васюринской Динского района пострадало шесть человек», — пишет «Интерфакс». По данным ведомства, все пострадавшие находятся в больнице.
Причиной взрыва стала «Газель» с неотсоединенным шлангом. Водитель начал движение, не отсоединив шланг от авто. Ранее сообщалось, что в результате взрыва на АЗС в больницу доставили троих.
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