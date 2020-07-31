31 июля 2020

При взрыве на АЗС в Краснодарском крае пострадали 6 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Крупный пожар завод на Эльмаше Екатеринбург
Все пострадавшие находятся в больнице Фото: Ночные новости

При взрыве на АЗС в селе Васюринская в Краснодарском крае травмы получили шесть человек. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС.

«В результате пожара на автогазозаправочной станции в станице Васюринской Динского района пострадало шесть человек», — пишет «Интерфакс». По данным ведомства, все пострадавшие находятся в больнице.

Причиной взрыва стала «Газель» с неотсоединенным шлангом. Водитель начал движение, не отсоединив шланг от авто. Ранее сообщалось, что в результате взрыва на АЗС в больницу доставили троих.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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