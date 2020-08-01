Автоэксперт уточнил, кому из водителей нужно поставить алкозамки

Замки нужны только злостным нарушителям закона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инициативу ставить алкозамки на все машины в России нужно отменить, заявил в разговоре с URA.RU глава Федерации автомобилистов России Максим Едрышов. Такие замки нужны только злостным нарушителям, которые уже попадались на пьяной езде, считает эксперт.

«У нас пьяных водителей 1%-1,5% от всей массы водителей. Было бы логично заставлять их [нарушителей] использовать алкозамки и отстать от простых граждан, которые вынуждены будут за это еще и платить», — говорит Едрышов. Автоэксперт предполагает, что инициатива бесполезная и на самом деле не повлияет на безопасность на дорогах.

Едрышов подчеркнул, что не сомневается в мастерстве россиян, которые при желании смогут сделать так, чтобы замок перестал реагировать на алкоголь. При этом для всех водителей замок обойдется в среднем в 125 тысяч рублей плюс его обслуживание, напомнил глава Федерации автомобилистов России.

По мнению властей, замки будут блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе. Ранее эксперты назвали сразу пять причин, по которым алкозамки не смогут работать в России. На первом месте отсутствие в стране производителей таких устройств. Концепцию массового внедрения алкозамков разрабатывает Минпромторг. Первый этап разработки концепции закончится к октябрю 2020 года, пишет агентство Nation news.

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