Почему алкозамки не будут работать в РФ: топ-5 причин

Автоэксперты уверены: водители найдут способ обмануть систему Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инициатива Минпромторга РФ разработать концепцию массового использования алкозамков в машинах кажется перспективной, но только на первый взгляд. На деле эта система является слишком не продуманной и имеет больше минусов, чем плюсов. В разговоре с URA.RU автоэксперты назвали топ-5 причин, по которым стоит отказаться от внедрения алкозамков в машины россиян.

Ранее стало известно, что правительство РФ планирует максимально обеспечить российские автомобили алкозамками, которые блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе. В настоящий момент Минпромторг разрабатывает концепцию внедрения устройства в массовое потребление.

В России не умеют делать алкозамки

«В России производства алкозамков практически нет — только одна компания заявляет, что якобы готовы их создавать. Вместе с тем нет понимания того, как будет работать алгоритм этого замка, а пока нет никаких стандартов», — рассказал партнер аналитического агентства «Автостат» и автоэксперт Игорь Моржаретто.

Это подтверждает и лидер общественного движения «Синие ведерки», защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов. По его словам, в России могут создавать лишь корпуса для алкозамков, в то время как «начинку» устройств создают лишь зарубежные компании. Таким образом, инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей.

Алкозамки — это дорого и небезопасно для здоровья

«Стоимость нормальных алкозамков начинается от 25 тысяч рублей. Надежными будут те устройства, стоимость которых начинается от 50 тысяч рублей. Но чтобы купить систему, которая будет надежно функционировать в салоне автомобиля, придется потратить около 150 тысяч рублей, — объяснил Шкуматов. — При этом стоит отметить, что средняя стоимость автомобиля россиянина — примерно 400 тысяч рублей. Выходит, сейчас их вынуждают потратить еще четверть средств от стоимости авто на систему, которая непонятно как работает».

Вместе с тем использование алкозамков является не совсем гигиеничным. «Представьте: чтобы 10 раз за день завести машину и куда-то поехать, нужно будет 10 раз „дыхнуть“ в один мундштук. Такая перспектива является и без того неприятной, но в пандемию коронавируса — особенно пугающей», — поделился председатель федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

Результат алкотеста, сделанного в салоне автомобиля, не может быть правдивым на 100%

«Если вы посмотрите на методику измерения паров алкоголя любым алкотестером, то увидите, что она не такая простая — и должна проводиться проинструктированным человеком. Это важно потому, что любые отклонения в методике измерения могут привести к отклонениям как в отрицательную, так и положительную сторону — и давать ложный результат», — считает Шкуматов.

Как отметил специалист, для тестирования на алкогольное опьянение всегда используются электро-химические датчики, которые нуждаются в особенном хранении. «Те алкотесты, которые проводят сотрудники ГИБДД, после применения выключаются, сам датчик самоочищается, устройство помещается в футляр и хранится там. А если вы посмотрите на условия эксплуатации автомобиля, то поймете, каково будет алкозамкам: то попадание в облако выхлопов грузовиков, то жара в салоне, то лютый холод. Поэтому обеспечить правильную эксплуатацию этих датчиков будет невозможно», — объяснил автоэксперт.

Систему легко обмануть

«Работа алкозамков заключается в том, что при выявлении алкоголя в выдохе они блокируют зажигание машины. И в целом „дыхнуть“ в мундштук может и трезвый друг водителя, тогда как сам водитель будет в состоянии алкогольного опьянения. Непонятно, как это будет контролироваться», — рассказал Форманчук.

Алкозамки могут сработать и на выдохи пассажира, находящегося в нетрезвом состоянии, подчеркнул Моржаретто. «Очевидно, что россияне найдут способ обойти эту систему», — уверен автоэксперт. На результат теста также может повлиять использование жидкости для полости рта, духов и курения непосредственно перед тестом.

Алкозамки никак не помогут уменьшить число ДТП

В целом автоэксперты уверены, что внедрение алкозамков будет бессмысленным — не только потому, что работа системы не продумана, но и потому, что пьяные водители являются не главной проблемой на российских дорогах. «Согласно статистике ГИБДД, ежегодно попадается примерно 400-500 тысяч пьяных водителей. Если в процентном соотношении, то такие водители составляют примерно 1% от всех. Выходит, 99% водителей, которые абсолютно нормальные и пьяными за рулем не ездят, будут вынуждены ездить с алкозамками непонятно для чего», — объяснил Шкуматов.

С этим согласен и автоэксперт Форманчук. «У нас из-за плохих дорог погибли порядка 50% человек, в то время как по вине пьяных водителей — 7-10% человек. И в общей массе проблема пьяных водителей крайне преувеличена. Поэтому важнее обратить внимание на повышение безопасности дорожного движения», — подчеркнул он.

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