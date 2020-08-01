Низкие первоначальные взносы могут привести к закредитованности населения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15% позволит россиянам быстрее приобретать жилье. Но если порог вхождения сделают еще ниже, может вырасти закредитованность россиян. Такой прогноз в беседе с URA.RU озвучили член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков и вице-президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«[Снижение первого взноса до 15%] провоцирует на покупку жилья людей с меньшим количеством денег. Не все умеют копить деньги, многие снимают квартиру и не могут накопить на свое жилье. А снижение первоначального взноса позволит входить в покупку жилья быстрее», — считает Барсуков. Он добавил, что повышение спроса на недвижимость положительно скажется на застройщиках. Однако роста цен на жилье ожидать не стоит. По словам риелтора, стоимость недвижимости зависит от благосостояния россиян и роста экономики страны, а не от размера первоначального взноса.

При этом важно, чтобы первоначальный взнос не опускался ниже 15%, считает Ирина Радченко. По ее словам, чрезмерно низкие первые платежи по жилищному кредиту расслабляют заемщиков. «Чем меньше он [заемщик] вложился на первоначальном этапе, тем менее дисциплинированным он будет в дальнейшем. Больше шансов, что заемщик станет дефолтным», — поделилась с URA.RU Радченко.

Специалист отмечает, что низкие ипотечные взносы могут привести к высокой закредитованности населения, как было в США в 2008 году. «Мыльный пузырь в США был обусловлен тем, что банки давали ипотечные кредиты с минимальным взносом или даже без него. Когда цены на недвижимость пошли вниз, люди приходили в банки, бросали ключи и уходили», — вспоминает Радченко.

При этом она отметила, что порог в 15% является достаточным. Если россиянин накопил на жилье столько, то он уже показал свою платежеспособность и кредитную дисциплину, считает Радченко.

О том, что правительство РФ решило снизить размер первоначального взноса для льготой ипотеке с 20% до 15%, сообщил источник на финансовом рынке. Также пониженный первый взнос будет действовать на покупку новостроек с льготной ставкой (6,5%). А руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает, что госпрограмма льготной ипотеки теряет свою актуальность и в ближайшем будущем может исчезнуть.

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