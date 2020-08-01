В России снизят первый взнос для льготной ипотеки

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Пониженный первый взнос будет действовать на покупку новостроек с льготной ставкой (6,5%) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Первый взнос для льготной ипотеки в России снизится с 20% до 15%. Об этом сообщил источник на финансовом рынке.

«Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15%», — передает РБК. Отмечается, что пониженный первый взнос будет действовать на покупку новостроек с льготной ставкой (6,5%). В издании рассказали, что президент России Владимир Путин еще в апреле поручил снизить первый взнос по ипотеке. В июне Минфин РФ выступил с соответствующим предложением.

Ранее сообщалось, что в июне премьер-министр России Михаил Мишустин призвал расширить условия получения льготной ипотеки под 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей. До этого банки снизили ставки по ипотеке до минимума с 2018 года, сообщает агентство Nation News. Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников рассказал, что госпрограмма льготной ипотеки может потерять смысл.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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