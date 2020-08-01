Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии

Захар Прилепин считает, что задержание «вагнеровцев» в Минске могли заказать китайские компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин. Ранее такое мнение выразил военный корреспондент Семен Пегов.

«То, что пишет сейчас военкор Семен Пегов — чистая правда, все так и есть. Я с первого дня знал, что ребята едут в Венесуэлу через Белоруссию. Может быть, мы еще каких-то деталей можем не знать, но все приблизительно так, как пишет Семен», — отметил Прилепин.

Ранее журналист Семен Пегов в своем канале @WarGonzo со ссылкой на свои источники в белорусских спецслужбах сообщил, что задержание «вагнеровцев» в Минске могли заказать китайские компании. Фирмы из КНР, конкурирующие с Россией в Африке и Венесуэле, якобы попросили Александра Лукашенко сломать логистическую схему поставки в эти регионы специалистов из РФ. Также он отметил, что среди задержанных есть экс-бойцы батальона Прилепина.

В ночь на 29 июля правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК). Позднее стало известно, что ими оказались граждане России из ЧВК «Вагнер».

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