В ПФР разыскивают семьи с детьми для выплат

Не все российские родители оформили пособие на детей за июнь и июль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Пенсионном фонде России (ПФР), посчитали, что выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей получили 90% российский семей. Сейчас сотрудники фонда пытаются связаться с семьями, которые до сих пор не подали заявления.

«На каждого ребенка в возрасте до 16 лет можно получить по 10 тысяч рублей. Выплаты положены родителям, усыновителям, опекунам и попечителям», — напомнили в ПФР, информация опубликована на официальном сайте.

В Пенсионном фонде отметили, что на 22 июля выплаты смогли получить 90% российских семей, при этом большинство родителей подали заявки через сайт госуслуг. Специалисты считают, что заявления в фонд не поступили от жителей северных и горных районов страны. Сейчас представители ПФР хотят выйти с ними на связь и оформить сразу по два заявления (за июнь и июль) на ребенка от трех до 16 лет.

Глава ПФР Максим Топилин отметил, что большую часть услуг россияне могут получить без посещения отделений ведомства, пишет телеканал 360. Дистанционно можно оформить материнский капитал, выплаты инвалидам, пособия по безработице и подать заявку на субсидии малому бизнесу. Он отметил, что перевод услуг на удаленный формат связан с пандемией коронавируса.

По предложению президента РФ Владимира Путина власти оказали помощь семьям с детьми на фоне распространения коронавируса. В результате семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет россиянам выплатят сразу 15 тысяч рублей — по пять тысяч за апрель, май и июнь. Заявление на выплату можно подать до 1 октября. Вместе с тем в июле регионам РФ выделили средства, которые пойдут на ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет. На эти пособия имеют право семьи с детьми от трех до семи лет, если их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов.

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