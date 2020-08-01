Вакцина для россиян будет бесплатной Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 августа, — 235-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 145-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным организации, число зараженных в мире достигло 18 008 909. За минувшие сутки было выявлено 245 586 новых случаев заражения. Вылечились от коронавируса 11 319 886 (+ 166 917), жертвами коварной болезни стали уже 688 929 (+5 621) пациентов, сообщается на сайте coronavirus-monitor.ru.

Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 4,8 млн заболевших, а жертвами COVID-19 стали почти 158 тысяч американцев. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2,7 млн заболевших и 93 тысячи погибших от вируса. Далее следует Индия — 1,75 млн случаев заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — инфекцией заразились 845 443 (+ 5 368 за сутки) человек. От болезни вылечились 647 тысяч россиян, смертельный исход зафиксирован у 14 083 заразившихся.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Первую вакцинацию россиян от коронавируса планируется провести в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что уже закончились клинические исследования вакцины, разработанной институтом им. Н. Гамалеи. В первую очередь вакцинировать будут учителей и медиков. После вакцинации за ними понаблюдают специалисты. Только потом прививки сделают остальным. Министр уточнил, что вакцина для россиян будет бесплатной. «Вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — заявил глава ведомства.

Между тем специалисты считают, что массовая вакцинация от COVID может повлечь рост заболеваемости. В беседе с URA.RU разработчик вакцин от коронавируса SARS-CoV и вируса Эбола Александр Чепурнов предупредил, что отдаленные последствия массовой вакцинации еще не изучены и на проверку нового препарата должно уйти как минимум три-четыре месяца. Среди последствий он выделил так называемый феномен антителозависимого усиления инфекции: скопление антител к возбудителю инфекции может усилить вирусную активность, что в конечном итоге может привести к росту заболеваемости.

А главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов предупредил, что самолечение при коронавирусе опасно. Он пояснил, что медики назначают пациентам с коронавирусом препараты-антикоагулянты, которые препятствуют опасному повышению свертываемости крови и снижают риск тромбообразования. Однако без назначения врача принимать антикоагулянты очень опасно из-за риска кровотечений.

Коронавирус в России

Россия открыла международное авиасообщение с 1 августа. Разрешены перелеты с Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией и Швейцарией. Рейсы отправляются из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. «В ближайшее время может открыться авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами и Тунисом», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. При этом специалисты отмечают, что прием туристов из России будет зависеть от эпидемиологической обстановке в стране. Так, власти Абхазии, открывшие накануне границы для россиян, заявили, что будут отправлять на родину тех, кто заболеет коронавирусом. Вопросы доставки заразившихся туристов власти Абхазии проработали во время визита в страну специалистов Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

Вместе с тем Роспотребнадзор отменил двухнедельную самоизоляцию для вернувшихся из-за границы. Решение вступило в силу с 1 августа, сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

В столице ужесточили требования к торговым центрам из-за второй волны COVID. Магазины закроют, если если персонал и покупатели откажутся носить маски и перчатки, а в помещениях не окажется дезинфицирующих средств и ламп для обработки воздуха.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии в стране было проведено более 60 млн тестов на коронавирус. Он добавил, что большая часть американских губернаторов усердно работала для обеспечения безопасности жителей своих штатов. При этом отмечается, что американцы игнорируют меры безопасности.

В Германии также нашлись те, кто не верит в коронавирус. Почти 20 тысяч протестующих вышли на митинг в Берлине против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Они держали в руках самодельные плакаты с лозунгами «Корона, ложная тревога», «Нас заставляют носить намордник», «Естественная защита вместо прививок» и «Мы — вторая волна». Отмечается, что они не соблюдали социальную дистанцию и не носили индивидуальные средства защиты. Митинг завершился после вмешательства полицейских.

Что дальше?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пандемия коронавируса будет длиться «еще долго». Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что число новых случаев заражения в мире за последние полтора месяца практически удвоилось.

Об опасных последствиях вирусной депрессии рассказал телеведущий и публицист Анатолий Вассерман. По его словам, мир сейчас балансирует на тонкой грани между вирусной и экономической эпидемиями: «Усилишь карантин — люди начнут умирать от голода, ослабишь — больше жизней унесёт зараза». Он подчеркнул, что карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего. «Даже когда всё человечество провакцинируется — хозяйство придётся реконструировать», — предположил публицист.