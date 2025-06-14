14 июня 2025
13 июня 2025

Туристы остались в Кольцово на всю ночь из-за задержки рейсов. Скрин

Из Екатеринбурга задержали рейсы в Дубай и Хургаду
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы задерживаются на 7 и 8 часов соответственно
Рейсы задерживаются на 7 и 8 часов соответственно Фото:

Авиакомпании Flydubai и AlMasria Universal Airlines перенесли свои рейсы из Екатеринбурга в курортные города Дубай и Хургада на всю ночь. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейс компании Flydubai FZ-980 должен был отправиться в Дубай 15 июня в 02:40, однако самолет задержали. Согласно информации с онлайн-табло аэропорта, воздушное судно должно вылететь в ОАЭ в 10:05. Самолет AlMasria Universal Airlines UJ-724 должен был взлететь в 00:10 15 июня. Рейс перенесли более чем на восемь часов. Теперь свердловчане смогут отправиться на море только в 08:25.

Ранее в Кольцово отменили несколько рейсов эмиратских авиакомпаний. Причиной стали ракетные удары по территории Ирана со стороны Израиля. В Росавиации ввели запрет для российских авиаперевозчиков на выполнение рейсов в воздушных пространствах Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Ограничение будет действовать до 26 июня.

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Авиакомпании Flydubai и AlMasria Universal Airlines перенесли свои рейсы из Екатеринбурга в курортные города Дубай и Хургада на всю ночь. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс компании Flydubai FZ-980 должен был отправиться в Дубай 15 июня в 02:40, однако самолет задержали. Согласно информации с онлайн-табло аэропорта, воздушное судно должно вылететь в ОАЭ в 10:05. Самолет AlMasria Universal Airlines UJ-724 должен был взлететь в 00:10 15 июня. Рейс перенесли более чем на восемь часов. Теперь свердловчане смогут отправиться на море только в 08:25. Ранее в Кольцово отменили несколько рейсов эмиратских авиакомпаний. Причиной стали ракетные удары по территории Ирана со стороны Израиля. В Росавиации ввели запрет для российских авиаперевозчиков на выполнение рейсов в воздушных пространствах Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Ограничение будет действовать до 26 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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