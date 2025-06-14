Авиакомпании Flydubai и AlMasria Universal Airlines перенесли свои рейсы из Екатеринбурга в курортные города Дубай и Хургада на всю ночь. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Рейс компании Flydubai FZ-980 должен был отправиться в Дубай 15 июня в 02:40, однако самолет задержали. Согласно информации с онлайн-табло аэропорта, воздушное судно должно вылететь в ОАЭ в 10:05. Самолет AlMasria Universal Airlines UJ-724 должен был взлететь в 00:10 15 июня. Рейс перенесли более чем на восемь часов. Теперь свердловчане смогут отправиться на море только в 08:25.
Ранее в Кольцово отменили несколько рейсов эмиратских авиакомпаний. Причиной стали ракетные удары по территории Ирана со стороны Израиля. В Росавиации ввели запрет для российских авиаперевозчиков на выполнение рейсов в воздушных пространствах Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Ограничение будет действовать до 26 июня.
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