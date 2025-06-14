14 июня 2025
13 июня 2025

«Улыбаясь пассажирам»: челябинские водители выпустили клип о любимых автобусах

Челябинские водители сняли клип «Мой Волгабас»
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортники показали в клипе автобусы и вечерние улицы города
Транспортники показали в клипе автобусы и вечерние улицы города Фото:

Челябинские транпортники выпустили музыкальный клип, посвященный автобусам марки Volgabus, на которых они работают. Соответствующий видеоролик с песней «Мой Волгабас» появился в telegram-канале МУП «Служба организации движения» города.

«В создании трека участвовали четыре сотрудника автопарка, работающие на маршрутах за рулем автобусов марки Volgabus. Клип демонстрирует Челябинск в вечернее и ночное время суток», — говорится в сообщении.

Творческую инициативу коллектива поддержал директор МУП «СОД» Валерий Кочетков. Руководитель отметил, что когда коллеги решили написать песню о любимых автобусах, он без раздумий поддержал создание видеоролика, который бы показал не только рабочие будни, но и красоту Челябинска.

Как сообщало URA.RU ранее, водители автобусного парка в Челябинске записали свой клип к 8 марта. Транспортники переработали текст популярной песни «Худи» и создали видео, рассказывающее о ярких рабочих моментах.

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Челябинские транпортники выпустили музыкальный клип, посвященный автобусам марки Volgabus, на которых они работают. Соответствующий видеоролик с песней «Мой Волгабас» появился в telegram-канале МУП «Служба организации движения» города. «В создании трека участвовали четыре сотрудника автопарка, работающие на маршрутах за рулем автобусов марки Volgabus. Клип демонстрирует Челябинск в вечернее и ночное время суток», — говорится в сообщении. Творческую инициативу коллектива поддержал директор МУП «СОД» Валерий Кочетков. Руководитель отметил, что когда коллеги решили написать песню о любимых автобусах, он без раздумий поддержал создание видеоролика, который бы показал не только рабочие будни, но и красоту Челябинска. Как сообщало URA.RU ранее, водители автобусного парка в Челябинске записали свой клип к 8 марта. Транспортники переработали текст популярной песни «Худи» и создали видео, рассказывающее о ярких рабочих моментах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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