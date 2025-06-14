«Улыбаясь пассажирам»: челябинские водители выпустили клип о любимых автобусах

Челябинские транпортники выпустили музыкальный клип, посвященный автобусам марки Volgabus, на которых они работают. Соответствующий видеоролик с песней «Мой Волгабас» появился в telegram-канале МУП «Служба организации движения» города.
«В создании трека участвовали четыре сотрудника автопарка, работающие на маршрутах за рулем автобусов марки Volgabus. Клип демонстрирует Челябинск в вечернее и ночное время суток», — говорится в сообщении.
Творческую инициативу коллектива поддержал директор МУП «СОД» Валерий Кочетков. Руководитель отметил, что когда коллеги решили написать песню о любимых автобусах, он без раздумий поддержал создание видеоролика, который бы показал не только рабочие будни, но и красоту Челябинска.
Как сообщало URA.RU ранее, водители автобусного парка в Челябинске записали свой клип к 8 марта. Транспортники переработали текст популярной песни «Худи» и создали видео, рассказывающее о ярких рабочих моментах.
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