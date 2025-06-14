14 июня 2025
13 июня 2025

Жительница Нижнего Тагила завоевала корону на всероссийском конкурсе. Фото

Жительница Нижнего Тагила победила в конкурсе «Миссис Бизнес Россия»
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году Ольга стала «Миссис Бизнес Екатеринбург»
В прошлом году Ольга стала «Миссис Бизнес Екатеринбург» Фото:

Предпринимательница из Нижнего Тагила Ольга Горшкова смогла пройти в финал всероссийского конкурса «Миссис Бизнес Россия» и победить в одной из номинаций. Об этом женщина рассказала на своей страничке в социальных сетях.

«Сказано, сделано. Я королева», — написала Горшкова на своей странице во «ВКонтакте». Женщина смогла заполучить корону в номинации «Миссис Бизнес Россия Классика Gold 2025».

В прошлом году Горшкова уже смогла получить престижную награду. Женщина была признана «Миссис Бизнес Екатеринбург». Ольга является директором багетной мастерской, расположенной в Нижнем Тагиле.

Ольга Горшкова со своей наградой
Ольга Горшкова со своей наградой
Фото:

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Предпринимательница из Нижнего Тагила Ольга Горшкова смогла пройти в финал всероссийского конкурса «Миссис Бизнес Россия» и победить в одной из номинаций. Об этом женщина рассказала на своей страничке в социальных сетях. «Сказано, сделано. Я королева», — написала Горшкова на своей странице во «ВКонтакте». Женщина смогла заполучить корону в номинации «Миссис Бизнес Россия Классика Gold 2025». В прошлом году Горшкова уже смогла получить престижную награду. Женщина была признана «Миссис Бизнес Екатеринбург». Ольга является директором багетной мастерской, расположенной в Нижнем Тагиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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