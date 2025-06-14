Предпринимательница из Нижнего Тагила Ольга Горшкова смогла пройти в финал всероссийского конкурса «Миссис Бизнес Россия» и победить в одной из номинаций. Об этом женщина рассказала на своей страничке в социальных сетях.
«Сказано, сделано. Я королева», — написала Горшкова на своей странице во «ВКонтакте». Женщина смогла заполучить корону в номинации «Миссис Бизнес Россия Классика Gold 2025».
В прошлом году Горшкова уже смогла получить престижную награду. Женщина была признана «Миссис Бизнес Екатеринбург». Ольга является директором багетной мастерской, расположенной в Нижнем Тагиле.
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