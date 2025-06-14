Только недавно магнитные бури полностью ушли из Свердловской области, однако не стоит расслабляться. Земля входит в зону крупной корональной дыры, из-за которой геомагнитная активность вернется в регион уже 15 июня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Геомагнитный прогноз на ближайшие дни, несмотря на завершение события, продолжает оставаться окрашенным в желтые (возмущения) и красные (бури) цвета. В течение сегодняшнего дня планета, по расчетам, должна войти в зону действия крупной корональной дыры, наблюдающейся уже несколько суток на обращенной к Земле стороне Солнца», — написали в telegram-канале лаборатории.
Новая магнитная буря будет на уровне G3 (сильная буря). Геомагнитная активность должна покинуть наш регион после 17 июня.
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