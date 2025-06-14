14 июня 2025
13 июня 2025

На Свердловскую область обрушится неожиданная магнитная буря. Скрин

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Магнитная буря продлится до 17 июня
Магнитная буря продлится до 17 июня Фото:

Только недавно магнитные бури полностью ушли из Свердловской области, однако не стоит расслабляться. Земля входит в зону крупной корональной дыры, из-за которой геомагнитная активность вернется в регион уже 15 июня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Геомагнитный прогноз на ближайшие дни, несмотря на завершение события, продолжает оставаться окрашенным в желтые (возмущения) и красные (бури) цвета. В течение сегодняшнего дня планета, по расчетам, должна войти в зону действия крупной корональной дыры, наблюдающейся уже несколько суток на обращенной к Земле стороне Солнца», — написали в telegram-канале лаборатории.

Новая магнитная буря будет на уровне G3 (сильная буря). Геомагнитная активность должна покинуть наш регион после 17 июня. 

Прогноз на ближайшие 3 дня
Прогноз на ближайшие 3 дня
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Только недавно магнитные бури полностью ушли из Свердловской области, однако не стоит расслабляться. Земля входит в зону крупной корональной дыры, из-за которой геомагнитная активность вернется в регион уже 15 июня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. «Геомагнитный прогноз на ближайшие дни, несмотря на завершение события, продолжает оставаться окрашенным в желтые (возмущения) и красные (бури) цвета . В течение сегодняшнего дня планета, по расчетам, должна войти в зону действия крупной корональной дыры, наблюдающейся уже несколько суток на обращенной к Земле стороне Солнца», — написали в telegram-канале лаборатории. Новая магнитная буря будет на уровне G3 (сильная буря). Геомагнитная активность должна покинуть наш регион после 17 июня. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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