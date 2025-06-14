Большая часть жителей ХМАО предпочитает хранить деньги в рублях

Большинство жителей ХМАО предпочитают хранить сбережения в рублях: 64% опрошенных считают российскую валюту более подходящей для накоплений. Альтернативные валюты пользуются меньшим доверием, сообщают аналитики SuperJob.
«Сейчас 64% жителей ХМАО считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 36% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 29% — в евро, а 22% — китайских юанях», — выяснили аналитики.
Отмечается, что мужчины в ХМАО чаще выбирают доллар, евро и юань, тогда как женщины отдают предпочтение рублю. Также есть связь между возрастом и валютными предпочтениями: югорчане до 35 лет чаще склоняются к американской и европейской валюте, а от 35 до 45 лет — чаще других выбирают юань. Кроме того, выявлена зависимость между уровнем доходов и доверием к различным валютам — чем выше доход, тем больше доверие к юаню и ниже к рублю.
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