14 июня 2025
13 июня 2025

Большая часть жителей ХМАО предпочитает хранить деньги в рублях

© Служба новостей «URA.RU»
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Целых 64% югорчан выбирают хранить деньги в рублях
Целых 64% югорчан выбирают хранить деньги в рублях Фото:

Большинство жителей ХМАО предпочитают хранить сбережения в рублях: 64% опрошенных считают российскую валюту более подходящей для накоплений. Альтернативные валюты пользуются меньшим доверием, сообщают аналитики SuperJob.

«Сейчас 64% жителей ХМАО считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 36% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 29% — в евро, а 22% — китайских юанях», — выяснили аналитики.

Отмечается, что мужчины в ХМАО чаще выбирают доллар, евро и юань, тогда как женщины отдают предпочтение рублю. Также есть связь между возрастом и валютными предпочтениями: югорчане до 35 лет чаще склоняются к американской и европейской валюте, а от 35 до 45 лет — чаще других выбирают юань. Кроме того, выявлена зависимость между уровнем доходов и доверием к различным валютам — чем выше доход, тем больше доверие к юаню и ниже к рублю.

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Большинство жителей ХМАО предпочитают хранить сбережения в рублях: 64% опрошенных считают российскую валюту более подходящей для накоплений. Альтернативные валюты пользуются меньшим доверием, сообщают аналитики SuperJob. «Сейчас 64% жителей ХМАО считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 36% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 29% — в евро, а 22% — китайских юанях», — выяснили аналитики. Отмечается, что мужчины в ХМАО чаще выбирают доллар, евро и юань, тогда как женщины отдают предпочтение рублю. Также есть связь между возрастом и валютными предпочтениями: югорчане до 35 лет чаще склоняются к американской и европейской валюте, а от 35 до 45 лет — чаще других выбирают юань. Кроме того, выявлена зависимость между уровнем доходов и доверием к различным валютам — чем выше доход, тем больше доверие к юаню и ниже к рублю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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