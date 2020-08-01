Крупные города России отказались отмечать день ВДВ

Во многих городах России отменили массовые мероприятия на день Воздушно-десантных войск. Такое решение было принято, чтобы предотвратить новые вспышки коронавируса.
90 лет со дня основания ВДВ не будут отмечать в Перми, Тюмени, Новокузнецке, Оренбурге, Волгограде, Липецке, Новороссийске, Кирове, Ростове-на-Дону и других городах. «2 августа 2020 года массовых праздничных мероприятий в Перми — сбора на набережной р. Камы, шествия, митинга и концертно-спортивной программы — не будет. Не будет организованных массовых мероприятий и в городах и районах Пермского края», — сообщили в Союзе десантников Пермского края.
В Ростове-на-Дону предложили отпраздновать юбилей в онлайн формате. «Приглашаем ростовчан присоединиться к акциям, викторинам, концертам, которые организуют на интернет-площадках», — пишут на сайте администрации города. В Краснодаре помимо отмены мероприятий отключили фонтаны. В эти дни будут проводиться профилактические работы.
В этом году ВДВ отмечают 90 летний юбилей. Российских десантников уже поздравили первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, член Совета Федерации РФ от Камчатки Валерий Пономарев, передает агентство Nation News. В главном храме Вооруженных сил в канун праздника прошел молебен, в котором принял участие министр обороны Сергей Шойгу.
Главный врач московской городской поликлиники № 109 Яков Сандаков рекомендовал отказаться от купаний в фонтанах. По его словам, таким образом можно заразиться каким-либо заболеванием или получить травму, пишет «
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