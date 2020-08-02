Россия открыла границы для еще одной страны

Жители Швейцарии могут посетить РФ как посредство авиаперелета, так и непосредственно пересекая границу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии. Соответствующее распоряжение от 1 августа опубликовано на официальном сайте правительства.

Дополнить перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание, позицией следующего содержания: «Швейцария», — говорится в опубликованном документе. Сообщается, что граждане этой страны могут въезжать на территорию РФ как посредством авиаперелетов, так и пересекая границу.

Авиасообщение с о Швейцарией планируется возобновить с 15 августа. В настоящее время в эту страну запланирован один рейс в неделю по маршруту «Москва-Женева-Москва».

Ранее Мишустин распорядился открыть границы для граждан Абхазии. Помимо этого, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. По прогнозам экспертов, следующими странами могут стать ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Хорватия и Мальта, передает «Ридус».

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