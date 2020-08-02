Вирусолог: первая волна коронавируса только пришла в регионы РФ

До некоторых регионов России пандемия дошла совсем недавно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В некоторых регионах России еще только начинается первая волна коронавируса, поэтому мы видим усиление эпидемии в стране. Однако даже там, где инфекция утихает, в скором времени число заболевших будет увеличиваться вновь. Об этом URA.RU сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Эпидемия коронавируса растет очень энергично по всему миру, даже несмотря на то что в некоторых странах ситуация под контролем: вирус идет дальше по планете. То же самое происходит и в России. Наша страна очень большая, поэтому в каждом регионе своя динамика: где-то, где проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, заметен спад, но есть и субъекты, где все только начинается. В результате из-за таких локальных эпидемий мы видим, что эпидемия продолжает усиливаться», — объяснил собеседник агентства.

Из-за того что вирус пошел дальше по стране, можно считать, что основная волна коронавируса начнется именно сейчас — однако, как отметил Альтштейн, ситуацию спасет то, что у России уже есть опыт борьбы с COVID-19. «Прошедший этап был очень важен в развитии пандемии, в результате которого мы научились принимать меры в лечении людей. Поэтому я думаю, что дальше нам будет легче, так как сейчас очень подготовлена и медицина, и россияне, часть из которых уже научились жить в таких условиях», — поделился вирусолог.

Несмотря на заявление Роспотребнадзора, что ситуация по заболеванию коронавирусной инфекцией стабилизировалась в большинстве регионов РФ, не стоит считать, что справиться с болезнью удалось. «В Москве число заболевших снизилось с пяти тысяч до шестисот в сутки, но ниже показатель не идет. И очень похоже на то, что в ближайшее время рост заболевших снова начнется», — подчеркнул Альтштейн.

На сегодняшний день в России выявлено более 850 тысяч заболевших коронавирусом. По мнению главного кардиолога Минздрава РФ Сергея Бойцова, главной ошибкой людей во время борьбы с пандемией коронавируса является отказ от ношения масок, передает «Пятый канал».

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