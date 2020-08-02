02 августа 2020

Российским пенсионерам готовят новую выплату. Тюменцев могут оставить без надбавки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, лето, пенсионный возраст, пенсионеры
В регионах, где все еще сохраняются ограничительные меры, планируется еще раз произвести надбавку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские пенсионеры, которые соблюдали режим самоизоляции, могут остаться без пособия в размере двух тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.

По его словам, к вопросу о новой выплате в две тысячи рублей стоит вернуться после 16 августа. «По поводу новых выплат. Давайте будем эту тему обсуждать, когда приблизится дата 16 августа. Всё-таки мы надеемся, что послабления будут. Мы уже выплатили пенсионерам 65+ в целом за это время 1,5 млрд рублей», — цитирует губернатора 72.ru.

В марте и апреле пенсионерам из Московской области, Санкт-Петербурга, Якутии, Крыма и ХМАО во время ограничительных мер выплачивали две тысячи рублей. В регионах, где все еще действует режим самоизоляции, планируется еще раз произвести надбавку.

Ранее сообщалось, что в период пандемии коронавируса пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей. Предполагалось, что средства будут выделены на покупку лекарств.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...