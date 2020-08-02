02 августа 2020

В страховку туристов включат риски по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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В АТОР напомнили, что зарубежные страны не берут на себя обязательств компенсировать затраты Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Туристические компании включат в страховку россиян риски по коронавирусу. Об этом журналистам рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Расширенные страховки позволят российским туристам, решившим отправиться на отдых, минимизировать риски дополнительных затрат не только в случае заболевания, но и в случае вынужденного помещения в обсерватор», — пишут «Известия». В АТОР напомнили, что зарубежные страны не берут на себя обязательств компенсировать затраты.

В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) отметили, что риски по COVID-19 для выезжающих за рубеж могут покрываться стандартными страховками для туристов, поэтому включения дополнительных услуг при оформлении полиса в большинстве случаев не потребуется. Но, как уточнила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алфеева, в ряде случаев путешественникам все-таки может понадобиться докупить услуги.

Ранее Мишустин распорядился открыть границы для граждан Абхазии. Помимо этого, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. По прогнозам экспертов, следующими странами могут стать ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Хорватия и Мальта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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