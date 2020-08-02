Туристические компании включат в страховку россиян риски по коронавирусу. Об этом журналистам рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Расширенные страховки позволят российским туристам, решившим отправиться на отдых, минимизировать риски дополнительных затрат не только в случае заболевания, но и в случае вынужденного помещения в обсерватор», — пишут «Известия». В АТОР напомнили, что зарубежные страны не берут на себя обязательств компенсировать затраты.
В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) отметили, что риски по COVID-19 для выезжающих за рубеж могут покрываться стандартными страховками для туристов, поэтому включения дополнительных услуг при оформлении полиса в большинстве случаев не потребуется. Но, как уточнила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алфеева, в ряде случаев путешественникам все-таки может понадобиться докупить услуги.
Ранее Мишустин распорядился открыть границы для граждан Абхазии. Помимо этого, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. По прогнозам экспертов, следующими странами могут стать ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Хорватия и Мальта.
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