В США назвали условие для снятия санкций с России

В Соединённых Штатах Америки готовы отказаться от санкций, если Россия «воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европы». Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен в статье, опубликованной в Washington Post.
О’Брайен отметил, что американский президент Дональд Трамп ввел «самые решительные» меры в отношении Москвы, следуя примеру Рональда Рейгана. «Президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром США и Европе», — отметил советник американского президента, его слова приводит РИА «Новости». О’Брайен выразил надежду, что при таком положении дел торговля между Россией и Соединёнными Штатами расцвела бы, получив двустороннюю выгоду.
Санкции в отношении РФ западные страны ввели в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав России. Ранее США стали активнее давить на подрядчиков из Европы, которые работают со строительством газопровода «Северный поток — 2». Америка заявила, что если европейцы продолжат сотрудничать с проектом, их ждут серьезные длительные последствия
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