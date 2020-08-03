Польша оштрафовала «Газпром» на десятки миллионов долларов

«Газпром» оштрафовали за отказ от сотрудничества с властями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Польше оштрафовали «Газпром» из-за строительства «Северного потока — 2». Управление по охране конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) объяснило штраф отказом компании от сотрудничества с регулятором.

«Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 миллионов злотых на «Газпром». Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», — говорят на сайте UOKiK.

Сумма штрафа эквивалентна 57 миллионам долларов, сообщает «Национальная служба новостей». По версии UOKiK, расследование начато из-за того, что несколько компаний якобы создали консорциум, оплачивающий строительство газопровода. Регулятор объяснил, что для создания консорциума нужно было согласие властей, но компании не обратились за ним к UOKiK. «Газпром» отказался помогать регулятору в расследовании, за что и был оштрафован. Кроме «Газпрома» обвинения коснулись голландских компаний OMV, Wintershall, Shall и Uniper, а также швейцарской Engie.

В конце июля стало известно, что США через своих чиновников начали давить на партнеров России в Европе. Это связано со строительством «Северного потока — 2».

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