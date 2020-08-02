Уволен главврач пермской больницы, откуда массово ушли медики

До этого из больницы в Нытве уволились несколько десятков медработников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главный врач районной больницы в Нытве (Пермский край) Иван Катаев уволен с занимаемой должности. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Катаев уволен с поста главврача в Нытве», — пояснил инсайдер. Еще один источник агентства сообщил, что Катаеву «было предложено написать заявление на увольнение сразу после визита в Нытву министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой». В пресс-службе минздрава края не смогли оперативно прокомментировать указанную информацию, обещав предоставить письменный ответ позже. Иван Катаев не ответил на звонок корреспондента агентства.

URA.RU рассказывало, что из ЦРБ в Нытве уволилось несколько десятков медработников. Причиной послужил конфликт, возникший между главврачом медучреждения и коллективом больницы. Профсоюз больницы отмечал, что с того момента, как Катаев возглавил больницу, ему так и не удалось выстроить отношения с коллективом.

При этом тех медиков, кто хоть как-то высказывал недовольство, руководитель нытвенской больницы переводил на другое место работы. Также им изменяли график работы или снижали зарплату. Сам Катаев в беседе с корреспондентом URA.RU отмечал, что место ушедших медиков заняли другие специалисты. Зачинщиком конфликта он назвал председателя профсоюза больницы Ольгу Тимофееву, испытывающую к нему «личную неприязнь».