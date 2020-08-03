Консул раскрыл, куда следовали задержанные в Белоруссии россияне

Задержанные россияне должны были улететь из Белоруссии в Стамбул Фото: Анна Майорова © URA.RU

Задержанные в Белоруссии россияне направлялись транзитом через Минск в одну из стран Латинской Америки. Об этом заявил российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев.

«25 июля задержанные в Белоруссии граждане должны были вылететь из Минска в Стамбул, а уже оттуда — отправиться в Латинскую Америку», — заявил Плетнев в программе «60 минут» на «России 1». В какую именно страну направлялись задержанные россияне, консул не уточнил. При этом Плетнев подчеркнул, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил, что целью въезда в Белоруссию был именно транзитный проезд.

В ночь на 29 июля стало известно о задержании 33 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат ЧВК «Вагнер». В Кремле не понимают, на каких основаниях россияне были задержаны и потребовали объяснений. Однако белорусские власти считают, что их прислали для раскачивания обстановки в стране перед президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа.

В начале августа глава СК Белоруссии сообщил, что задержанных россиян взяли под стражу, пишет «Утро.ру». О том, что группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, было известно давно: у задержанных были все необходимые документы, включая авиабилеты, уточняет «Общественное телевидение России».

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