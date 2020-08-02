Андрей Карлов утвердит своим заместителем Сергея Туркова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов завтра примет первое решение, сообщили источники «URA.RU». Он назначит своим заместителем Сергея Туркова, который сейчас занимает пост заместителя главного врача по хирургии в Свердловской областной клинической больнице.

Сергею Туркову 58 лет. Он окончил мединститут в Кемерове, является врачом высшей категории и доктором медицинских наук. Прошел путь от врача-анестезиолога до заведующего лабораторией гипотермии и искусственного кровообращения. В 1992 году приехал в Екатеринбург и стал работать врачом-анестезиологом в ОКБ № 1, затем — заместителем главного врача по хирургии. В 2008 году перешел на работу в министерство.

Пост в правительстве Турков потерял в 2018 году — в период работы экс-министра Андрея Цветкова. Он написал заявление об отставке по собственному желанию на фоне скандала: врачи ГКБ № 23 отказались выйти на улицу помочь женщине; она умерла у дверей больницы. Место Туркова тогда заняла Ирена Базите. По данным URA.RU, она уже подала заявление с просьбой об отставке.

После отставки Турков стал заместителем гендиректора частной клиники «Здоровье 365», а затем перешел на работу в СОКБ №1.

Губернатор Евгений Куйвашев 27 июля назначил новым министром здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова. Экс-министр Андрей Цветков получил пост советника главы региона. Он будет курировать процесс слияния горздрава и минздрава региона.