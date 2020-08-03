Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Паспортные данные россиян-участников электронного голосования по поправкам к Конституции продают в сети по 1,5 доллара. В даркнете выставлено около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей.
«На тематических форумах база на 1,1 млн строк продается по 1,5 доллара за каждую и пользуется спросом, так как позволяет обогатить уже существующие подборки персональных данных», — передает «Коммерсант».
Продавец личных данных указал, что база «полностью свежая». Он отметил, что сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес. На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории. Продавец базы добавил, что ему удалось продать уже 30 тысяч строк данных.
Ранее сообщалось, что в России слили в интернет личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья. Продавец указал в базе данные по автомобилям, включая VIN-код и номер ПТС. Также в продаваемом документе содержатся данные по владельцам транспорта от имени до номера телефона. Первоначальная стоимость базы составила 1,5 тысячи долларов. Также уже происходили утечки данных клиентов «Альфа-банка», ВТБ, МКБ, «Газпромбанка» и «Промсвязьбанка, передает «
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