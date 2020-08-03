Лидер курганских коммунистов Виктор Зырянов высказался против выдвижения федеральных политиков в региональные парламенты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Коммунисты и «афганцы» выступили против лидеров — политические партии отчитались за расходы — в Шадринске медики получили крайне маленькие зарплаты — власти Кургана купят мотоциклы BMW. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

Коммунисты выступили против руководителей федеральных партий, а «афганцы» против своего лидера

Лидер курганских коммунистов Виктор Зырянов поднял вопрос о необходимости прекратить практику, когда партийные списки на выборы в регионах возглавляют федеральные политики. По его словам, они возглавляют партийные списки, но никогда не приедут жить и работать в регион.

Курганские ветераны войны в Афганистане готовят обращение к властям. В нем они выступают против того, чтобы депутат облдумы Константин Гладковский, который возглавляет Союз ветеранов Афганистана, снова шел на выборы. По их мнению, он не является для них авторитетом и не исполняет свои функции.

Партии отчитались о расходах на предвыборные кампании

Политические партии отчитались о поступлении и расходовании средств на выборы депутатов в облдуму. Из почти 4 млн рублей израсходована уже половина. Наибольшее финансирование, по данным за июль, получила партия ЛДПР — 1,3 млн рублей. Наименьшее — партия «Яблоко», ей поступило 240 тысяч рублей.

Шадринские медработники пожаловались на крайне низкую зарплату

За время двухнедельной самоизоляции сотрудники шадринского психоневрологического интерната «Зеленый бор» получили зарплаты 1200-1600 рублей, что ниже МРОТ почти в восемь раз. Из-за этого медики обратились к правозащитникам. С 22 мая по 4 июня часть сотрудников интерната отправили на вынужденную самоизоляцию. По словам медиков, им пообещали выплатить половину минимального размера оплаты труда.

Власти Кургана приобретут мотоциклы BMW

Курганским полицейским покупают два мотоцикла BMW за 2,7 млн рублей. Мотоциклы должны быть изготовлены не ранее 2019 года и укомплектованы в соответствии с техническим заданием. Эта поставка осуществляется в рамках госпрограммы.