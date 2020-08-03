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Самое актуальное в Курганской области на 4 августа. Партии отчитались за расходы на выборы, шадринские медработники получили нищенскую зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против пенсионной реформы. Курган, зырянов виктор, кпрф, указывает пальцем
Лидер курганских коммунистов Виктор Зырянов высказался против выдвижения федеральных политиков в региональные парламенты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Коммунисты и «афганцы» выступили против лидеров — политические партии отчитались за расходы — в Шадринске медики получили крайне маленькие зарплаты — власти Кургана купят мотоциклы BMW. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

Коммунисты выступили против руководителей федеральных партий, а «афганцы» против своего лидера

Партии отчитались о расходах на предвыборные кампании

Шадринские медработники пожаловались на крайне низкую зарплату

Власти Кургана приобретут мотоциклы BMW

  • Курганским полицейским покупают два мотоцикла BMW за 2,7 млн рублей. Мотоциклы должны быть изготовлены не ранее 2019 года и укомплектованы в соответствии с техническим заданием. Эта поставка осуществляется в рамках госпрограммы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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