Лидер курганских коммунистов Виктор Зырянов высказался против выдвижения федеральных политиков в региональные парламенты
Коммунисты и «афганцы» выступили против лидеров — политические партии отчитались за расходы — в Шадринске медики получили крайне маленькие зарплаты — власти Кургана купят мотоциклы BMW. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:
Коммунисты выступили против руководителей федеральных партий, а «афганцы» против своего лидера
- Лидер курганских коммунистов Виктор Зырянов поднял вопрос о необходимости прекратить практику, когда партийные списки на выборы в регионах возглавляют федеральные политики. По его словам, они возглавляют партийные списки, но никогда не приедут жить и работать в регион.
- Курганские ветераны войны в Афганистане готовят обращение к властям. В нем они выступают против того, чтобы депутат облдумы Константин Гладковский, который возглавляет Союз ветеранов Афганистана, снова шел на выборы. По их мнению, он не является для них авторитетом и не исполняет свои функции.
Партии отчитались о расходах на предвыборные кампании
- Политические партии отчитались о поступлении и расходовании средств на выборы депутатов в облдуму. Из почти 4 млн рублей израсходована уже половина. Наибольшее финансирование, по данным за июль, получила партия ЛДПР — 1,3 млн рублей. Наименьшее — партия «Яблоко», ей поступило 240 тысяч рублей.
Шадринские медработники пожаловались на крайне низкую зарплату
- За время двухнедельной самоизоляции сотрудники шадринского психоневрологического интерната «Зеленый бор» получили зарплаты 1200-1600 рублей, что ниже МРОТ почти в восемь раз. Из-за этого медики обратились к правозащитникам. С 22 мая по 4 июня часть сотрудников интерната отправили на вынужденную самоизоляцию. По словам медиков, им пообещали выплатить половину минимального размера оплаты труда.
Власти Кургана приобретут мотоциклы BMW
- Курганским полицейским покупают два мотоцикла BMW за 2,7 млн рублей. Мотоциклы должны быть изготовлены не ранее 2019 года и укомплектованы в соответствии с техническим заданием. Эта поставка осуществляется в рамках госпрограммы.
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