Экономист раскрыл, куда россиянам выгоднее вложить деньги осенью

Осенью рубль и доллар будут дешеветь. В связи с этим выгоднее всего вложить деньги в золото или криптовалюту. Так считает экономист Владислав Жуковский.
«Будут дорожать такие активы как золото. И даже криптовалюта по отношению к доллару […] Поэтому умные деньги уходят даже из американского доллара и покупают что-нибудь типа вечных ценностей, — золото, которое дорожает как на дрожжах. Плюс растут котировки на финансовых рынках. Высокотехнологические компании и индекс NASDAQ уже переписали исторический максимум, который был в феврале», — сказал экономист в эфире радио «Комсомольская правда», добавив, что так будет продолжаться до ноября. Далее следует ориентироваться по ситуации.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев посоветовал россиянам инвестировать деньги в здоровье, образование своих детей, антиквариат. Также выгодно сейчас приобрести дом или землю. А вот в товары, которые зависят от биржи, лучше не вкладывать.
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