В России обрушился рынок жилья из-за пандемии

Почти 60% строительных компаний в России снизили объемы строительства из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Национального рейтингового агентства.
«В июле 2020 года по сравнению с концом 2019 года у двух третей публичных застройщиков сократился объем строительства жилья», — приводит «
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что выросшая кредитная нагрузка не окажется критичной для девелоперов, поскольку составит лишь 5,4% годовой прибыли. Отмечается, что строительные компании не откажутся от новых проектов.
Ранее сообщалось, что, по прогнозам аналитиков, цены на квартиры могут снизиться на 10—20%, передает телеканал 360. Отмечается, что больше всего это затронет регионы с низким уровнем заработка населения. Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков и вице-президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее высказали мнение, согласно которому снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15% позволит россиянам быстрее приобретать жилье. Но если порог вхождения сделают еще ниже, кризис в России может усугубиться.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.