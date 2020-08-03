Площадь лесных пожаров в ХМАО достигла размеров Гибралтара

Все пожары в Югре действуют на территории Советского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Площадь действующих лесных пожаров в ХМАО достигла 656 гектаров, что сопоставимо с размером такой страны, находящейся на юге Пиренейского полуострова, как Гибралтар. О ситуации с огнем в лесах URA.RU сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

«На территории автономного округа действует девять лесных пожаров общей площадью 656 га на территории государственного природного заповедника „Малая Сосьва“ и Советского лесничества, из них локализовано два лесных пожара на территории Советского лесничества площадью 17,0 га», — прокомментировали в департаменте. Там также уточнили, что с 14 июля в ХМАО введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

В пресс-службе МЧС ХМАО журналисту агентства заявили, что в ликвидации лесных пожаров задействовано 143 человека и два пожарных автомобиля: «Авиационная техника используется для переброски сил, но для тушения огня пока не применяется».

Ранее URA.RU писало, что в связи со сложной обстановкой с лесными пожарами в ХМАО, в регион прилетали глава МЧС и Минприроды России. Они высоко оценили степень готовности местных сил и средств, а по результатам совместного с властями региона совещания стало ясно, что лесные пожары в ХМАО этого года изменят подход к ликвидации подобных ЧС по всей стране.