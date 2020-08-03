Законы о противодействии коррупции были нарушены в ЯНАО сотни раз

Уголовными делами закончились три проверки за полгода Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

За первые шесть месяцев 2020 года в ЯНАО было выявлено свыше 400 нарушений законодательства о противодействии коррупции, сообщила окружная прокуратура. При этом, данным ведомства, лишь в трех случаях были возбуждены уголовные дела.

«Результатом стало выявление более 400 нарушений законодательства о противодействии коррупции, с целью их устранения внесено 147 различных актов реагирования, по которым 95 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. — По материалам прокурорских проверок возбуждено 3 уголовных дела о тяжких коррупционных преступлениях». Еще 46 должностных и юридических лиц были привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 2,3 млн рублей.

Уголовные дела были возбуждены в связи с хищением в особо крупном размере средств, выделенных на реализацию национального проекта, а также со злоупотреблением полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. В Надымском районе к уголовной ответственности были привлечены высокопоставленных должностных лица — заместитель главы Надымского района, начальник управления капитального строительства и капитального ремонта Надымского района, а также бывший руководитель отдела судебных приставов по Пуровскому району.

В Шурышкарском районе организованная группа довела до кризисного состояния стратегическое унитарное предприятие. Бюджетные средства при этом перенаправлялись в аффилированные коммерческие организации.

Кроме того, за полгода было выявлено восемь случаев конфликта интересов. В четырех случаях начальники и подчиненный оказались родственниками, в двух должностные лица незаконно осуществляли предпринимательскую деятельность.