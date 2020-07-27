Глава Целинного района Иван Светличный (посередине) добровольно ушел в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области глава Целинного района Иван Светличный ушел с поста. Его отставку приняли депутаты, которые ранее поставили ему «неуд» за работу. Вместе с главой свою должность покинул и спикер районной думы Алексей Бажитов. Об этом он рассказал URA.RU.

«Большинство депутатов проголосовали за принятие отставки Ивана Светличного. Обязанности главы исполняет первый зам главы района [Александр Сытов]», — уточнил Бажитов.

При этом он добавил, что и сам написал заявление и снятии его с должности председателя по собственному желанию. Депутаты также приняли его отставку. «Обязанности спикера временно исполняет заместитель председателя думы Александр Банщиков», — уточнил Бажитов.

Сам он сейчас остается в статусе депутата. Причем, по данным системы ГАС «Выборы», намерен баллотироваться на следующий депутатский срок. Выборы в районную думу пройдут в сентябре.

Иван Светличный в разговоре с URA.RU подтвердил информацию: «Я подавал заявление о досрочном прекращении полномочий главы района. Депутаты удовлетворили заявление». Экс-единоросс Светличный идет на выборы в Курганскую облдуму от «Партии роста» по одномандатному округу №16 (Макушинский, Мокроусовский, Петуховский и Частоозерский районы).

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты районной думы поставили «неуд» работе главы по итогам 2019 года. Были скандалы, в том числе связанные с кадровой политикой властей. Так, Светличный дважды увольнял двух своих заместителей — Елену Гарипову и Петра Скоробогатова, но оба чиновника дважды возвращались на работу по решению суда.

Также Иван Светличный ездит на машине, принадлежащей свердловской компании. При этом он не указал автомобиль в декларации о доходах. В администрации района в середине июня проходила выемка документов. Вопросы у силовиков могут касаться выплаты премий.