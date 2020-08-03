Мобильный госпиталь для больных коронавирусом, размещенный в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», больше не принимает пациентов и прекратит работу после того, как его покинут ранее размещенные пациенты. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора Свердловкой области Павел Креков
«Больные, которые сейчас там находятся, долечатся, после чего он [госпиталь] будет свернут и размещен на площадке Центра медицины катастроф. Он прошел проверку боем и отработал достаточно хорошо», — заявил Креков. На данный момент в помещении находится 29 пациентов, сообщили в оперштабе.
URA.RU сообщало, что организация госпиталя в выставочном центре обошлась бюджету в 284,8 млн рублей, в том числе расходы на аренду составили 42 млн рублей. Технически госпиталь был готов в конце марта, однако первые пациенты попали туда только 10 июля. В тот период в регионе было зафиксировано критически низкое количество свободных коек для больных коронавирусом — в частности, 7 июля были доступны 910 мест из 6 088, или 14.9% от общего количества.
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