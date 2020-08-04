Из-за ремонта дороги автомобили встали в многокилометровой пробке на трассе Пермь-Екатеринбург (фото — архив) Фото: Алексей Гущин © URA.RU

На трассе Е22 (Пермь — Екатеринбург) в районе Суксуна образовалась многокилометровая пробка, рассказали URA.RU очевидцы. Сообщается, что колонны автомобилей растянулись на десятки километров в обе стороны.

«Стоим у суксунского кольца. Пробка растянулась километров на 30 по дороге в Пермь, а из Перми на 14-15 километров. За два часа проехали не больше 20 километров», — рассказали URA.RU очевидцы. Отмечается, что на трассе установлен светофор, который должен регулировать реверсивное движение, но он не работает. По данным «Яндекса» пробка со стороны Екатеринбурга растянулась минимум на 12 километров.

В пресс-службе краевого минтранса пояснили URA.RU, что на участке «Шахары — Суксун» ведется капитальный ремонт федеральной трассы. За производство работ и организацию движения отвечает ФКУ УПРДОР «Прикамье». В пресс-службе ведомства, а также пресс-службах регионального ГИБДД на звонки корреспондента URA.RU не ответили.

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На трассе Пермь-Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка Скрин: Яндекс