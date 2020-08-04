04 августа 2020
03 августа 2020

Москва выделила деньги Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, правительство, город курган
Правительство Курганской области получило 858 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Властям Курганской области выделили 858 миллионов рублей из федерального бюджета для стабилизации финансовой ситуации в регионе. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба областного правительства.

Минфин России перечислил 69 российским регионам транш для компенсации выпадающих доходов в период пандемии коронавируса в размере 100 миллиардов рублей. «В число получателей вошла и Курганская область, которая 3 августа получила 858 миллионов рублей», — объяснили в правительстве.

Власти региона объяснили, что деньги перечислили тем регионам, где налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. «Средства помогут Курганской области частично компенсировать выпадающие доходы и стабилизировать финансовую ситуацию в регионе», — добавили в областном правительстве.

Ранее правительство России решило выделить Курганской области пять миллиардов рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития. Регион получит все деньги до 2024 года.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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