Москва выделила деньги Курганской области

Властям Курганской области выделили 858 миллионов рублей из федерального бюджета для стабилизации финансовой ситуации в регионе. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба областного правительства.
Минфин России перечислил 69 российским регионам транш для компенсации выпадающих доходов в период пандемии коронавируса в размере 100 миллиардов рублей. «В число получателей вошла и Курганская область, которая 3 августа получила 858 миллионов рублей», — объяснили в правительстве.
Власти региона объяснили, что деньги перечислили тем регионам, где налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. «Средства помогут Курганской области частично компенсировать выпадающие доходы и стабилизировать финансовую ситуацию в регионе», — добавили в областном правительстве.
Ранее правительство России решило выделить Курганской области пять миллиардов рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития. Регион получит все деньги до 2024 года.
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