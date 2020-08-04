У экс-мэра Челябинска Тефтелева арестовали банковские счета

Евгению Тефтелеву продлили домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

У экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взяток, арестованы счета и нет денег на залог. Как передает корреспондент URA.RU, Тефтелев заявил об этом в Центральном районном суде Челябинска, где решался вопрос о продлении его домашнего ареста.

«Просим продлить срок меры пресечения до 10 октября, — заявил следователь. — Необходимо обеспечить надлежащий контроль за его надлежащим поведением». Сам экс-мэр против продления домашнего ареста не возражал. На суд его привезли из коттеджа в СНТ «Вишневый», принадлежащего его знакомому. Судья напомнил о мере в виде денежного залога. «В настоящее время все мои денежные средства арестованы!» — заявил ему Тефтелев, пояснив, почему не просит о такой мере.

Ранее источники URA.RU сообщили, что в рамках досудебного соглашения Тефтелев дал показания на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и экс-начальника ЮУ КЖСИ (правительственной структуры) Натальи Салеевой. В соцсети был выложен протокол соответствующего допроса Тефтелева. «До окончания следствия мы не можем подтвердить либо опровергнуть подлинность этого документа», — заявила URA.RU адвокат экс-мэра Анастасия Татарченко. Так как уголовных дел по показаниям Тефтелева еще не возбудили, следствие пыталось отменить его досудебное соглашение, но прокуратура отказалась это делать.

Тефтелев и экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков были задержаны в декабре 2019 года. Оба обвиняются в коррупции. Уголовное дело Тефтелева насчитывает 16 томов. Тефтелев признал вину. Пашков от сотрудничества со следствием отказался и остается в СИЗО. Суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения Пашкову 6 августа.

Евгений Тефтелев заявил, что его счета арестованы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU