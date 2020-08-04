В Тюмени эпидобстановка по коронавирусу остается напряженной

В Тюменской области второй день подряд — 82 заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 82 жителей Тюменской области. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее в регионе было выявлено столько же заболевших.

«Тюменская область — 82 случая коронавируса за сутки», — указано в сообщении федерального оперштаба. Данные о том, где и при каких обстоятельствах тюменцы заразились вирусом не приводятся.

В Тюменской области продолжают появляться крупные очаги коронавируса. Один из них был выявлен в областной клинической больнице №2. В медучреждении COVID-19 подтвердился у 51 человека. В том числе, у 25 пациентов. По сообщению регионального оперштаба, заболевшие изолированы и проходят лечение. Незадолго до этого аналогичный очаг возник в одной из строительных фирм Тобольска: там коронавирус обнаружили у 57 человек.

Ранее агентство писало о том, что рекорд по ежесуточной выявляемости коронавируса в регионе был поставлен 20 июля: тогда коронавирус был диагностирован у 112 тюменцев. С начала пандемии заболевание подтвердилось у 6271 жителя региона.