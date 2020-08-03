В тюменской больнице — крупный очаг коронавируса

В тюменской ОКБ №2 коронавирус подтвердился у 51 человека Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тюменской ОКБ №2 выявлен 51 случай заболевания коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там уточнили, что в данный момент все заболевшие изолированы и проходят лечение.

«Управлением Роспотребнадзора в период с 11 июля зарегистрирован очаг в ГБУЗ ТО „ОКБ №2“. На третье августа всего выявлен 51 случай COVID-19, в том числе у 25 пациентов. Все заболевшие изолированы и проходят лечение», — сообщили в региональном оперштабе.

Там добавили, что люди, которые контактировали с заболевшими, сдали анализы на коронавирус. За ними установлено медицинское наблюдение и назначено профилактическое лечение.

Ранее агентство писало о том, что один из самых крупных очагов коронавируса выявлен в тобольской строительной компании: там COVID-19 подтвердился у 57 сотрудников. Более 300 человек были определены как контактные лица и также оказались под медицинским наблюдением. С начала пандемии заболевание диагностировано у 6189 жителей региона. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 16 августа.