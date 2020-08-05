Оппонент главы Минприроды начала борьбу с еще одним министром

Минпром может быть лишен функций по управлению лесами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Вице-премьер Виктория Абрамченко вступила в аппаратное противостояние с еще одним федеральным министром, считают собеседники URA.RU в политической среде. На этот раз интересы чиновницы пересеклись со взглядами министра промышленности Дениса Мантурова по развитию лесной отрасли. В результате зампредседателя правительства может лишить Мантурова контроля над ресурсоемкой сферой.

Российское правительство столкнулось с проблемами при утверждении новой стратегии развития лесной отрасли, сообщил « Коммерсант» . Издание рассказало о состоявшемся совещании у Виктории Абрамченко, на котором Минпромторг, Минприроды и Рослесхоз выразили разные позиции по реформам. Для ускорения процесса вице-премьер якобы направила президенту России Владимиру Путину письмо с предложением объединить все функции по управлению лесами в одном ведомстве.

Министерствам промышленности и природы это грозит потерей части полномочий и серьезным аппаратным проигрышем, сказал в разговоре с URA.RU политолог Сергей Поляков. «Здесь речь идет о контроле за отраслью с весьма жирными доходами. Контроль за такими ресурсами дает аппаратный вес и возможность решать возникающие проблемы, — объяснил агентству Поляков. — В нашей системе координат чиновник имеет аппаратный вес, только если он подкреплен какими-то ресурсами».

Ранее источники URA.RU сообщали о попытках Виктории Абрамченко подчинить себе министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина и возникшем из-за этого конфликте. В то же время инсайдеры рассказывали, что с министром промышленности Абрамченко действует более аккуратно, так как Мантуров обладает серьезным влиянием. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу правительства, ответ пока не поступил.

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