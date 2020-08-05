Российский истребитель СУ-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.
«Над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — цитирует Минобороны «Пятый канал».
Отмечается, что к российской границе приближались стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США, однако при приближении Су-27 они улетели. Нарушения государственной границы не допущено, полет истребителя РФ проходил в соответствии с международными правилами.
За последнее время произошло несколько подобных случаев. Первый случился 23 июля. Тогда Су-27 совершил перехват американского самолета-разведчика над Черным морем. Полет продлился более пяти часов. 27 июля к границе России приблизился американский самолёт-разведчик Р-8А «Посейдон», 30 июля к РФ уже подлетали те же самолеты: RC-135 и Р-8А «Посейдон».
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