05 августа 2020

Истребитель РФ перехватил два американских самолета-разведчика. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, самолет, аэродром шагол, миг29, летная группа стрижи, военно-космические силы
К российской границе приблизились самолет-разведчик RC-135 и Р-8А «Посейдон» ВМС США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский истребитель СУ-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

«Над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — цитирует Минобороны «Пятый канал».

Отмечается, что к российской границе приближались стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США, однако при приближении Су-27 они улетели. Нарушения государственной границы не допущено, полет истребителя РФ проходил в соответствии с международными правилами.

За последнее время произошло несколько подобных случаев. Первый случился 23 июля. Тогда Су-27 совершил перехват американского самолета-разведчика над Черным морем. Полет продлился более пяти часов. 27 июля к границе России приблизился американский самолёт-разведчик Р-8А «Посейдон», 30 июля к РФ уже подлетали те же самолеты: RC-135 и Р-8А «Посейдон».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Политика Общество Война

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...