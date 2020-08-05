Названа температура, при которой смерть от COVID почти неизбежна

Температура тела 35,5 градусов и ниже при первоначальном обращении за медицинской помощью при COVID-19 может служить предвестником тяжелого течения заболевания. Об этом свидетельствует исследование ученых Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай (Нью-Йорк).
«Низкая температура тела при первом обращении к врачу может служить маркером неблагоприятного прогноза», — передают результаты исследований «Известия».
Отмечается, что низкая температура может уверенно прогнозировать смертельный исход в 44% случаев. Также на риск летального исхода указывает и температура выше 40 градусов. Уровень смертности в таких группах составляет 42%. Ученые делают вывод, что температуру тела можно использовать в качестве легко оцениваемого прогностического показателя.
Ранее испанские ученые выяснили, что у 29% пациентов, зараженных коронавирусом, на слизистой оболочке ротовой полости возникает сильная сыпь. Согласно наблюдениям исследователей, этот симптом появлялся примерно за два дня до других признаков, характерных при COVID-19, пишет RT.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.