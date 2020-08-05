05 августа 2020

Названа температура, при которой смерть от COVID почти неизбежна

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Температура ниже 35,5 градусов — предвестник тяжелого течения болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Температура тела 35,5 градусов и ниже при первоначальном обращении за медицинской помощью при COVID-19 может служить предвестником тяжелого течения заболевания. Об этом свидетельствует исследование ученых Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай (Нью-Йорк).

«Низкая температура тела при первом обращении к врачу может служить маркером неблагоприятного прогноза», — передают результаты исследований «Известия».

Отмечается, что низкая температура может уверенно прогнозировать смертельный исход в 44% случаев. Также на риск летального исхода указывает и температура выше 40 градусов. Уровень смертности в таких группах составляет 42%. Ученые делают вывод, что температуру тела можно использовать в качестве легко оцениваемого прогностического показателя.

Ранее испанские ученые выяснили, что у 29% пациентов, зараженных коронавирусом, на слизистой оболочке ротовой полости возникает сильная сыпь. Согласно наблюдениям исследователей, этот симптом появлялся примерно за два дня до других признаков, характерных при COVID-19, пишет RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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