Задержанного ФСБ свердловского мэра не отстранили от работы

Павел Мартьянов (в центре) с утра проводит служебное совещание Фото: Facebook Павла Мартьянова

Глава Богдановича Павел Мартьянов, задержанный накануне силовиками, не отстранен от работы. Как заявила URA.RU руководитель аппарата мэрии Тамара Белых, мэр находится на рабочем месте и проводит служебное совещание.

То, что чиновник снова появился на рабочем месте может означать, что следователь посчитал приемлемым соотношение доказательств, тяжести преступления и занимаемой должности, предполагает руководитель адвокатского бюро «Магнат» Сергей Колосовский. «Если в следственном комитете посчитают необходимым отстранение Мартьянова от должности, они обратятся в суд за соответствующей санкцией», — констатировал Сергей Колосовский. Он напомнил, что степень вины человека может определить только суд.

Как сообщало URA.RU, 5 августа Павла Мартьянова задержали силовики в масках и увезли в Екатеринбург. После допроса в следственном управлении СК РФ по Свердловской области Мартьянова отпустили под подписку о невыезде. По данным источника агентства, его подозревают в превышении служебных полномочий.

Другой источник сообщил, что обыски прошли также у близкого мэру бизнесмена Павла Вахно. Дозвониться до Мартьянова не удалось, Павел Вахно и представители СК РФ отказались комментировать происходящее.

Инсайдеры в Богдановиче припоминают давнюю историю, когда Вахно в обход конкурсных процедур получил от мэрии землеотвод в деревне Паршино, при этом, по их словам, были нарушены права местных жителей, на что отреагировала прокуратура.